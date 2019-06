Patiëntenverenigingen furieus na prijsverhoging depressie-medicijn

De Depressievereniging, het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen en Plusminus, een vereniging voor mensen die leven met bipolariteit, zijn woedend over een verviervoudiging van de prijs van het medicijn Priadel. Dat wordt gebruikt door mensen met een bipolaire of depressieve stemmingsstoornis.

De fabrikant, het Britse Essential Pharma, verhoogt met ingang van morgen de prijs van het medicijn van 4,76 naar 15,78 euro per honderd stuks. Priadel was eerder van het Franse Sanofi, maar werd in maart door de Britten gekocht.

Eerder nam Essential Pharma ook al een alternatief medicijn voor Priadel over, namelijk Camcolit. Ook de prijs van dat middel werd verhoogd tot het maximumtarief volgens de Wet geneesmiddelenprijzen. Volgens Plusminus en de Depressievereniging kost de prijsverhoging patiënten via de eigen bijdrage jaarlijks 80 tot 120 euro.

'Schandalig'

"Voor het merendeel van de patiënten helpt dit medicijn om de stemming stabiel te houden en een depressie of (hypo)manie te behandelen en te voorkomen", schrijven beide verenigingen. "Het betreft hier een kwetsbare groep waarvan velen als gevolg van hun aandoening zijn aangewezen op een uitkering op bijstandsniveau, die bovendien bovengemiddeld zorgkosten moeten maken."

De verenigingen noemen het schandalig dat een essentieel geneesmiddel van de ene op de andere dag vier keer zo duur kan worden. "Het veelgebruikte schijnargument dat het daarbij gaat om ontwikkelkosten gaat voor een medicijn dat al tientallen jaren in omloop is niet op."

De Depressievereniging, het Kenniscentrum en Plusminus zeggen dat de verhoging laat zien dat voor de farmaceutische industrie winstbejag voorop staat en niet het gezondheidsbelang van patiënten.

Eerder kritiek op prijsverhogingen door fabrikant

De farmaceut, in handen van een Britse miljardair, kwam in 2017 ook al in opspraak door prijsverhogingen van verschillende medicijnen die het had gekocht van andere fabrikanten. Het ging om Norgalax (een laxerend medicijn), Slow K (een medicijn voor mensen met een tekort aan kalium), Calcitonine (bij te hoog calcium en de ziekte van Paget, een botziekte) en dus Camcolit, een medicijn voor mensen die manisch depressief zijn.

In de Tweede Kamer werd toen boos gereageerd en ook toenmalig staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid noemde de gang van zaken "zeer onwenselijk", ook al was de prijsverhoging wettelijk toegestaan. Apothekersorganisatie KNMP sprak van "acute en extreme prijsstijgingen".

Een woordvoerder van de farmaceut verdedigde destijds de prijsstijgingen. "Ons doel als bedrijf is om deze geneesmiddelen op de Nederlandse markt te houden, omdat ze belangrijk zijn voor patiënten die met verschillende aandoeningen te maken hebben", zei een woordvoerster. "Als kleine organisatie, met relatief hoge productiekosten, kunnen we dat alleen doen als we de prijzen verhogen."