Verdachte in zaak vermist meisje verdacht van ontucht

De Amerikaan die vrijdag is aangehouden vanwege betrokkenheid bij de vermissing van een 12-jarig meisje uit Rotterdam, wordt ook verdacht van ontucht. Eerder werd al bekend dat hem onttrekking aan het wettig gezag ten laste wordt gelegd.

De 49-jarige verdachte is vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en blijft nog zeker 14 dagen vastzitten.

Het 12-jarige meisje verdween afgelopen donderdagmiddag spoorloos. Vrijdag werd ze teruggevonden in een hotel in Rotterdam. Daar werd de verdachte aangehouden.

In contact

De politie onderzoekt op dit moment wat er met het meisje is gebeurd tussen het moment dat ze verdween en weer werd teruggevonden. Ook wordt zowel in Nederland als de VS onderzocht hoe de verdachte met het meisje in contact kwam en op welke manier hij contact met haar hield.

De verdachte blijft in volledige beperking, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.