Politie door het stof over aanhouding journalisten

De politie Oost-Brabant heeft "oprechte excuses" aangeboden aan twee ANP-journalisten die op 22 juni werden gearresteerd bij een manifestatie van Pegida. De twee journalisten werden "abusievelijk aangemerkt als Pegida-sympathisanten", zegt de politie.

Dat gebeurde omdat de twee begin mei al waren gezien bij een tegendemonstratie van Anti-Fascistische Actie, waar ze voor het ANP verslag van deden. Volgens de politie is die informatie intern onjuist geïnterpreteerd, waardoor de journalisten bij de politie te boek stonden als Pegida-aanhangers.

In juni deden beide journalisten in de buurt van Pegida-demonstranten verslag van de manifestatie in Eindhoven, waar ook geflyerd werd door Pegida terwijl daar geen toestemming voor was. Twaalf Pegida-aanhangers werden aangehouden, net als de twee journalisten die bij de politie al het label 'aanhanger' hadden.

De journalisten lieten hun politieperskaart zien, maar werden toch meegenomen. "Wij hebben de keuze gemaakt het verdere onderzoek op het bureau te doen en niet op straat", zegt de politie daarover. Een paar uur later zijn de journalisten vrijgelaten.

Waarde aan goede relatie

De politie Oost-Brabant betreurt de onterechte aanhouding omdat veel waarde wordt gehecht aan een "goede relatie met de media", staat in het persbericht. "Uiteraard bespreken we deze casus intern met alle betrokkenen en scherpen we waar nodig procedures aan."