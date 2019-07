Facebook gaat advertenties verwijderen met oproep om niet te stemmen

Met oog op de Amerikaanse verkiezingen in november gaat Facebook advertenties verwijderen die mensen oproepen om níet te stemmen. De nieuwe maatregel gaat in de herfst in de Verenigde Staten in, meldt operationeel directeur Sheryl Sandberg in een blog.

Het is een van de maatregelen van het sociale medium om inmenging in de verkiezingen vanuit het buitenland te voorkomen. In 2016 probeerde Rusland de uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Het nieuwe beleid is nog niet helemaal tot in de puntjes uitgewerkt, zegt Sandberg. Momenteel vraagt Facebook advies aan stemorganisaties.