Turkije dreigt Libische generaal Haftar om vasthouden Turken

Turkije zegt dat zes Turkse staatsburgers in Oost-Libië worden vastgehouden door strijders die loyaal zijn aan generaal Haftar. Turkije dreigt met acties, als de zes niet onmiddellijk worden vrijgelaten.

"De arrestatie van zes Turkse burgers door de illegale militie van Haftar in Libië is een daad van banditisme en piraterij", staat in een persverklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "We verwachten de onmiddellijke vrijlating van onze burgers. Anders worden Haftars strijders een legitiem doelwit."

De machthebbers in Oost-Libië, die zijn gelieerd aan Haftar, hebben bevestigd dat ze twee Turken hebben opgepakt. Ze zijn aangehouden vanwege "steun van Turkije aan milities". Het veiligheidsdepartement van de stad Ajdabiya roept inwoners op om Turken en Turkse bedrijven in de stad te melden.

Tripoli in handen

Turkije steunt de internationaal erkende regering in Tripoli, die afgelopen woensdag een deel van Haftars militie wist terug te dringen. De strijders van de generaal proberen al maanden de hoofdstad in handen te krijgen, maar worden tot dusver door het regeringsleger tegengehouden.

De Turkse regering heeft onder meer onbemande vliegtuigen en vrachtwagens geleverd aan de door het westen gesteunde regering in Tripoli. Het Libyan National Army van Haftar wordt juist gesteund door onder meer Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Zijn troepen hebben een groot deel van Libië in handen.

Hoge prijs

Vrijdag zei een woordvoerder van Haftars militie dat vluchten van Libië naar Turkije worden geweigerd en dat ieder Turks schip of vliegtuig dat in Tripoli probeert aan te leggen of te landen als vijandig wordt beschouwd. Ook het Turkse leger zou door Haftar's troepen worden aangevallen, zo kondigde de woordvoerder aan.

"We proberen bij te dragen aan vrede en stabiliteit in de regio", zei de Turkse minister van Defensie eerder vandaag. "Maar iedere dreiging of aanval zal leiden tot het betalen van een hoge prijs. Het zal worden beantwoord op een harde en effectieve manier."