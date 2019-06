Urgente boodschap VN-topman: 'Laatste vier jaar heetste ooit gemeten'

Regeringsleiders overal ter wereld moeten de komende maanden met concrete plannen komen om klimaatverandering daadwerkelijk tegen te gaan, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op een bijeenkomst in Abu Dhabi. Hij benadrukte dat het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 betekenisloos blijft als er geen ambitieuze actie op volgt.

In de Golfstaat schetste de Portugese VN-topman een grimmig beeld van de wereld sinds 'Parijs'. "De laatste vier jaar waren de heetste ooit gemeten, met wintertemperaturen die in de poolgebieden drie graden hoger waren dan een eeuw geleden. De zeespiegel stijgt, het koraalrif sterft en we beginnen de levensbedreigende gevolgen te zien van de klimaatverandering, in de vorm van luchtvervuiling, hittegolven en gevaren voor de voedselveiligheid."

Concrete plannen

Hij nodigde de wereldleiders uit voor de VN-Klimaatactie-top, die van 21 tot 23 september in New York wordt gehouden. Hij vroeg hen naar New York te komen met concrete en haalbare plannen voor hun nationale bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering.

Om de klimaatcrisis te boven te komen moeten landen in elk geval geen nieuwe kolencentrales bouwen en in hoog tempo overgaan op zonne- en windenergie, zei Guterres.