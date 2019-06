Saudi-Arabië: drone-aanval van Houthi-rebellen voorkomen

Saudi-Arabië zegt twee drones van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen uit de lucht te hebben gehaald. De drones waren bedoeld als aanval op vliegvelden in Abha en Jizan, bevestigen de Houthi's zelf.

De drones werden uit de lucht gehaald voordat ze een aanval konden uitvoeren: er vielen geen gewonden. Vorige week vielen er wel een dode en gewonden bij een drone-aanval op een Saudisch vliegveld. De afgelopen weken werden vaker drones ingezet als wapen door de sjiitische rebellen.

Saudi-Arabië voert een coalitie aan die sinds 2015 probeert om de Houthi-rebellen terug te dringen. De internationaal erkende regering werd in 2014 verdreven uit de hoofdstad Sanaa. Door de oorlog is in Jemen nu de grootste humanitaire crisis ter wereld, zegt de VN.