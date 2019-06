Dode en gewonden bij aanval op Saudisch vliegveld

Bij een aanval op een luchthaven in het zuiden van Saudi-Arabië is iemand om het leven gekomen en zijn zeven mensen gewond geraakt. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen zeggen dat ze achter de actie zitten, en dat wordt bevestigd door de Saudische autoriteiten.

Een kolonel van de Saudiërs zegt niet welk wapen er bij de aanval is gebruikt. Eerder vandaag zeiden de Houthi-rebellen dat ze zijn begonnen met drone-aanvallen op de Saudische luchthavens Abha en Jizan.

Volgens het Syrische staatspersbureau is de dode een Syriër, die in Saudi-Arabië woont. De luchthaven was enige tijd dicht vanwege het incident. Inmiddels vertrekken er weer vluchten van en naar Abha.

Eerdere aanval

Twee weken geleden raakten 26 mensen gewond bij een aanval op het vliegveld van Abha. De luchthaven werd geraakt door een kruisraket die door de Houthi's werd afgevuurd.

De regering van Jemen is al jaren verwikkeld in een bloedige strijd met de Houthi-rebellen en krijgt daarbij steun van een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Duizenden mensen zijn door de strijd om het leven gekomen en miljoenen mensen lijden honger.