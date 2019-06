Tientallen gewonden bij Houthi-aanval op Saudisch vliegveld

Bij een aanval van Jemenitische Houthi's op een vliegveld in Saudi-Arabië zijn zeker 26 mensen gewond geraakt. Er zou een projectiel zijn afgevuurd op de aankomsthal van de luchthaven. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. Acht mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het vliegveld ligt in het zuidwesten van Saudi-Arabië, ongeveer 150 kilometer van de grens met Jemen. De Jemenitische regering is al jaren verwikkeld in een bloedige strijd met de Houthi-rebellen en wordt daarbij gesteund door een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

De gewapende strijd heeft al aan duizenden mensen het leven gekost.

Hongersnood

Miljoenen inwoners van Jemen lijden honger, doordat Houthi's belangrijke aanvoerhavens van voedsel hebben bezet. De rebellen kondigden vorige maand aan dat ze zich zouden terugtrekken uit drie havensteden, maar het is nog steeds niet duidelijk of ze dat hebben gedaan.

De Jemenitische regering zei al meteen argwanend naar de aangekondigde terugtrekking te kijken. Vermoed wordt dat de rebellen worden vervangen door andere strijders die zich verkleden als politiemensen en kustwachters.