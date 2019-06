'OPEC-landen verlengen lagere olieproductie waarschijnlijk met 9 maanden'

Als het aan olieminister Al-Falih van Saudi-Arabië ligt, wordt de beperking van de olieproductie door de OPEC-landen negen maanden verlengd. In december vorig jaar besloten de landen van de OPEC, met steun van Rusland, tot een aanzienlijke beperking van de hoeveelheid olie die ze oppompten: dagelijks 1,2 miljoen vaten olie minder.

De beperking zou tot 1 juli gelden. Als het aan Al-Falih ligt, wordt die beperking dus met 9 maanden verlengd. "Nog meer beperken heeft de markt niet nodig", zei de minister vandaag. Hij verwacht dat de markt in de komende zes tot negen maanden volledig bijtrekt.

Ook de Russische president Poetin zegt dat de deal de komende maanden in de huidige vorm zal worden doorgezet. Hij zegt alleen te twijfelen over hoe lang de verlenging moet duren. "Of het zes of negen maanden zal duren, moeten we nog beslissen."