OPEC en Rusland verlagen olieproductie steviger dan verwacht

De landen van de OPEC hebben met instemming en steun van Rusland besloten tot een aanzienlijke beperking van de hoeveelheid olie die ze oppompen. Vanaf 1 januari worden elke dag 1,2 miljoen vaten olie minder geproduceerd.

De OPEC-landen gaan 800.000 vaten minder oppompen, terwijl Rusland en andere niet-OPEC-leden 400.000 vaten minder uit de grond halen. De beperking geldt voor een periode van zes maanden.

De productiebeperking is groter dan de 1 miljoen vaten per dag die analisten hadden verwacht. Er was direct gevolg voor de olieprijs: die schoot na de bekendmaking van het nieuws met zo'n vijf procent omhoog.

Wereldeconomie

De OPEC-landen hebben twee dagen moeizaam overlegd in Wenen over de beperking van de olieproductie. De Amerikanen oefenden druk uit op met name het belangrijkste OPEC-lid Saudi-Arabië om af te zien van de productieverlaging om de wereldeconomie niet te schaden.

Daarnaast was Iran tegen productieverlaging. De Iraniërs zuchten onder de hernieuwde sancties van de VS en hebben de oliedollars hard nodig. Besloten is nu dat Iran zijn productie niet hoeft te verlagen, terwijl de inkomsten wel stijgen door de hogere olieprijs.

In april worden de beperking geëvalueerd. De OPEC-leden pompen dagelijks ruim 33 miljoen vaten olie op.