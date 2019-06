Ghana zet drones in om levensreddende pakketjes te bezorgen

De tijd tikt bij de lanceerbasis in Omenako, op het platteland van Ghana. Via WhatsApp heeft een dokter in een ziekenhuis in de buurt net twee zakken bloed besteld. Emergency, noodgeval, verschijnt er op het scherm. Snel stopt Ghanees Arhin Felix een zak bloed in een rode doos. "We hebben een half uurtje om dit te bezorgen", zegt hij gehaast.

Dit is de nieuwste lanceerbasis van het Amerikaanse bedrijf Zipline op het Afrikaanse continent. De koeriersdienst gebruikt geen bestelbusjes om pakjes te bezorgen, maar drones. Het bedrijf opereerde al in Rwanda maar wil nu in Ghana een veel groter medisch drone-netwerk creëren. Iedere basis bestaat uit een grote gekoelde ruimte waar medicatie, vaccins en bloedproducten liggen opgeslagen en een loods met drones en een lanceerplatform.

Bekijk de reportage van Elles van Gelder: