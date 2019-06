Duitsland geeft roofkunst van Nederlandse schilder terug aan Uffizi

Duitsland geeft een schilderij van de Nederlandse schilder Jan van Huijsem terug aan museum Uffizi in Florence. Het werk, Vaas met bloemen, werd in 1943 geroofd door terugtrekkende nazi's. In 1991, na de Duitse hereniging, bleek dat het werk was opgenomen in een Duitse familiecollectie.

In januari riep de directeur van het Uffizi, de Duitser Eike Schmidt, Duitsland op het werk terug te geven. Hij hing toen een zwart-witreproductie van het achttiende-eeuwse werk in het toonaangevende museum. Daarop stond in rode kapitalen 'gestolen' in het Italiaans, Duits en Engels.

"Eindelijk keert dit kunstwerk terug naar huis, na 75 jaar", reageert Schmidt op de Duitse bekendmaking. "De strijd was zwaar. Vandaag is een belangrijke overwinning voor heel Italiƫ."

Verjaring

Vaas met Bloemen van Jan van Huijsem is miljoenen waard. In 1824 kwam het stuk naar Italiƫ, waar het tot 1940 in het Palazzo Pitti hing. In dat jaar werd het werk uit het paleis gehaald, in verband met de Tweede Wereldoorlog. Tot 1943 lag het opgeslagen in een dorp in de buurt, waar de nazi's het in 1943 roofden.

Hoewel dus al sinds 1991 duidelijk was waar het werk uithing, zei de Duitse overheid al die jaren dat de zaak was verjaard. De familie die het werk in handen had, wilde het wel tegen betaling teruggeven, maar het Uffizi weigerde principieel voor roofkunst te betalen.

Het is onbekend hoe de Duitsers die het werk in bezit hadden op andere gedachten zijn gebracht.