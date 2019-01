Italiaans museum eist roofkunst van Nederlandse schilder terug

Het Italiaanse Uffizi-museum wil een schilderij terugkrijgen van de Nederlandse schilder Jan van Huijsem. Vaas met bloemen werd in 1944 geroofd door terugtrekkende nazi's en bevindt zich tegenwoordig in een private Duitse collectie.

Directeur Eike Schmidt, zelf Duitser, hing vandaag een zwart-witreproductie van het 18e-eeuwse werk in het museum. Daarop staat met rode letters 'gestolen' in het Italiaans, Duits en Engels.

"Duitsland heeft de morele plicht dit schilderij terug te brengen naar ons museum", meent Schmidt. "De wonden die de Tweede Wereldoorlog en de wandaden van de nazi's sloegen kunnen anders niet helen."

Opgedoken

Het schilderij, dat miljoenen waard is, kwam in 1824 naar Italiƫ. Nadat het in 1944 was geroofd, was het jarenlang zoek, totdat het na de Duitse hereniging opdook in een familiecollectie.

Duitsland zegt niks te kunnen doen, omdat de zaak is verjaard. De familie zou het tegen betaling terug willen geven, maar dat weigert het Uffizi principieel. Volgens Schmidt mogen oorlogsplunderingen nooit verjaren.