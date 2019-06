Vermiste 12-jarige Hania uit Rotterdam is terecht

De vermiste Hania uit Rotterdam is gevonden. Het 12-jarige meisje, dat sinds gistermiddag werd vermist, is rond 19.30 uur aangetroffen in het Hilton-hotel aan het Weena, in het centrum van Rotterdam. Volgens de politie is ze ongedeerd. Ze wordt wel medisch onderzocht.

Een man die bij haar was, is aangehouden. Het is de Amerikaan van 50 jaar oud, naar wie de politie al op zoek was. Hij heeft geen strafblad in Nederland. Wat zijn motief was om met het jonge meisje op stap te gaan en wat de twee hebben gedaan, is nog onduidelijk.

De Amerikaan wordt officieel verdacht van "onttrekken aan het bevoegd gezag", maar het politie-onderzoek gaat nog door. Mogelijk komen er nog andere verdenkingen bij.

Geen gouden tip

Afgelopen nacht werd een amberalert verstuurd vanwege de verdwijning van het meisje. Dat leverde tientallen tips op, al zat de tip die rechtstreeks naar het hotel leidde er niet bij, zegt een woordvoerder van de politie.

De recherche kwam in het onderzoek uit bij het hotel in Rotterdam: