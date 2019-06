Man achter iconische vorm iPhone vertrekt bij Apple

De man achter de herkenbare vormen van de iPhone, iMac en de iPad vertrekt bij Apple. Ontwerper Jony Ive werkte bijna dertig jaar voor het techbedrijf.

Ive werkte in het verleden nauw samen met de in 2011 overleden baas van Apple, Steve Jobs, en was de man achter het iconische en herkenbare design van de Apple-producten.

Wederopstanding

Volgens Apple-baas Tim Cook mag de invloed van Ive op het succes van het merk niet worden onderschat. "Jony is uniek in de ontwerpwereld en zijn rol in de wederopstanding van Apple kan niet worden overdreven, van de baanbrekende iMac in 1998 tot de iPhone."

Jony Ive, hij heet eigenlijk Jonathan, werkte sinds 1992 op de ontwerpafdeling van Apple. In die tijd ging het niet zo best met het bedrijf. De toenmalige top vond zijn werk te revolutionair. Een paar jaar later werd Jobs de hoogste baas bij het bedrijf. Hij zag wel wat in de ontwerpen van Ive en promoveerde hem tot hoofd van het hardwareontwerpteam.

Eigen bedrijf met Apple als klant

Sinds 2012 was hij niet alleen verantwoordelijk voor het design van de apparaten, maar ook voor het uiterlijk van de software op het beeldscherm.

Ive begint een eigen bedrijf onder de naam LoveFrom. Hij verbreekt de banden met Apple niet helemaal, want het is al duidelijk dat Apple een belangrijke klant van hem wordt.