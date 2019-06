'Diversiteit moet norm worden in top van Nederland'

Bedrijven geven steeds vaker aan dat ze veel waarde hechten aan meer diversiteit in hoge functies. Toch staat culturele diversiteit in de top van Nederlandse ondernemingen nog in de kinderschoenen. Dat blijkt uit de Monitor Talent naar de Top 2018.

Zestien bedrijven doen mee aan de pilot van Talent naar de Top om meer topmannen en topvrouwen met een diverse achtergrond te krijgen. Hoewel veel bedrijven een diversiteitsbeleid steeds belangrijker zijn gaan vinden, valt er volgens de organisatie nog wel wat te verbeteren. Slechts vijf van de zestien bedrijven durven het aan om doelen te stellen.

Sinds 2008 richt de organisatie zich erop om vooral meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen, maar dit jaar is er voor het eerst een pilot gestart om ook meer talent uit verschillende culturen op leidinggevende posities te krijgen. "Er kwam een vraag voor een bredere focus op diversiteit vanuit het bedrijfsleven", zegt Yelly Weidenaar, directeur van Talent naar de Top.

Grote verschuiving

Een van de bedrijven die meedoen aan de pilot is ABN Amro. De bank wil dat eind volgend jaar 6 procent van de top bestaat uit mensen met een diverse achtergrond. De subtop bestaat uit ongeveer 2000 mensen en daarvan moet dan minstens 7 procent zo'n achtergrond hebben.

"Dit lijken kleine percentages, maar het is echt een grote verschuiving. In 2013 was dit misschien 1 procent. We hebben het nu al over 5,2 procent en dat moet dus 7 procent worden", zegt Nicole Böttger, hoofd Diversiteit bij ABN Amro.

De bank heeft dit percentage de afgelopen jaren weten op te krikken door onder meer te zorgen voor opleidingen en mentorprogramma's. "Als je meer diversiteit in de top wil dan moet je zorgen dat de pijplijn goed gevuld is", zegt Böttger.