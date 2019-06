Duitse minister waarschuwt voor toename gewelddadige neonazi’s

Het aantal rechts-extremisten in Duitsland neemt toe en ze worden ook steeds gewelddadiger. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Duitse inlichtingendienst. In 2018 werden 24.100 mensen tot deze groep gerekend, honderd meer dan het jaar daarvoor. Meer dan de helft ervan zou bereid zijn geweld te gebruiken. "Het dreigingsniveau is hoog", zegt minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer.

In totaal nam het aantal overtredingen met een rechts-extremistische achtergrond iets af, maar het aantal geweldsdelicten nam juist toe, van 1054 naar 1088. Vorig jaar werden zes mensen veroordeeld voor poging tot moord met een extreem-rechts motief, twee meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal mishandelingen met deze achtergrond nam toe.

Interesse in wapens

Seehofer maakt zich zorgen, omdat bij de groep de interesse in geweld en wapens heel groot is. Ook zijn ze actiever en beter georganiseerd. Dat was goed te zien tijdens de protesten in Chemnitz in augustus 2018. Toen gingen duizenden mensen na de moord op een stadgenoot door een asielzoeker de straat op.

Hoewel het grootste deel van de demonstranten niet als extreemrechts wordt gezien, werden de protesten werden wel georganiseerd en aangewakkerd door een groep neonazi's, hooligans en leden van extreem-rechtse partijen.

Na de moord op politicus Walter Lübcke staat het gevaar van extreemrechts weer hoog op de agenda. De man die heeft bekend de moord te hebben gepleegd, Stephan Ernst, is een neonazi met een lang strafblad.

Volgens oppositiepartijen en organisaties die de scene in de gaten houden, wordt het gevaar door justitie onderschat. Thomas Haldenwang, chef van de inlichtingendienst, gaf al toe dat hij niet de mensen heeft om alle gevaarlijke neonazi's rond de klok in de gaten kunnen houden.

Online beter toezicht houden

Een ander probleem is dat de scene is veranderd. Vroeger waren rechts-extremisten makkelijker te identificeren, omdat ze zich bij verenigingen of politieke partijen als de NPD aansloten. Dat is lang niet meer altijd zo. Het aantal leden van de NPD neemt al jaren af. Jongere rechts-extremisten voelen zich eerder verwant met groepen als de Identitaire Beweging of ze organiseren zich in - al dan niet gesloten - groepen op sociale media.

De inlichtingendienst moet worden hervormd, onderschrijft ook chef Haldenwang. Hij wil zijn personeel met specialisatie extreem-rechts verdubbelen. Ook ligt er een voorstel om de bevoegdheden van de inlichtingendienst uit te breiden, zodat ze ook online beter toezicht kunnen houden.

Lübckes vermoedelijke moordenaar Ernst heeft volgens meerdere Duitse media zijn daad online aangekondigd. "We moeten daar kunnen meekijken, waar ze zich ophouden", zegt Haldenwang.