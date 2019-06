Wat wil en kan het Nederlandse leger doen in Syrië?

Het trainen van SDF-leden ligt volgens Zandee minder gevoelig, omdat deze (met name Koerdische) strijders zich verder landinwaarts bevinden. En dus niet in de buurt van de grens met Turkije. "Bovendien trainen we nu al Koerdische strijders in Irak. We zijn daar goed in." Ook het opruimen van mijnen en explosieven in voormalig IS-gebied is politiek gezien waarschijnlijk onomstreden.

Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, is voor al deze taken geen nieuw VN-mandaat nodig en vallen eventuele grondtroepen onder hetzelfde mandaat als de F-16's waarmee Nederland IS bestreed in Syrië en Irak.

Maar dat klopt niet, denkt Zandee: "Voor actie op de grond is echt een nieuw mandaat nodig. En een VN-mandaat komt er niet, want Rusland en China zullen dat in de Veiligheidsraad blokkeren. Nederland moet de mandaat-kwestie zelf juridisch oplossen."

Wat kan de Nederlandse krijgsmacht doen?

Los van wat de Nederlandse politiek wil en of het daar een mandaat voor kan krijgen, is het de vraag wat defensie in Syrië precies kan betekenen. Na decennia van bezuinigingen op de krijgsmacht bevindt defensie zich volgens deskundigen in een 'opbouwfase' en zijn buitenlandse missies daarom maar beperkt mogelijk.

"De landmacht en het Korps Mariniers hebben op dit moment niet de capaciteit om een fatsoenlijke bijdrage te leveren aan een missie op de grond in Syrië", zegt brigadegeneraal b.d. Ruud Vermeulen, voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV). "Hoe graag de individuele militairen het ook zouden willen. Want dit is hun vak, het is waar ze voor oefenen."

"Veel voertuigen zijn nog niet inzetbaar en er is te weinig mankracht. Er zijn eenheden die maar voor 60 tot 70 procent gevuld zijn. Dat kan niet, dit is waarom de missie in Mali gestopt is", aldus Vermeulen. "Nu met grondtroepen naar Syrië gaan is niet logisch. Ik zeg: het is de goede vraag op het verkeerde moment."