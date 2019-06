Tot vier jaar cel voor daders van aanslag op Panorama-gebouw

Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van vier en drie jaar voor de aanslag op het kantoor van weekblad Panorama, vorig jaar juni. De rechter acht bewezen dat ze een antitankbrisantgranaatraket lieten ontploffen bij een gebouw in Amsterdam-Sloterdijk. Ze moeten ook ruim 8500 euro schadevergoeding betalen.

De 42-jarige Richard Z. kreeg de zwaarste straf: vier jaar. Hij was niet aanwezig bij de beschieting, maar had wel een leidende rol, zegt de rechter, die dat concludeert uit zijn handelen voor en na de beschieting en zijn sturende toon in telefoongesprekken over de actie.

De andere twee, John P. en Mike van den B., kregen drie jaar. Zij worden gezien als de uitvoerders. Ze staan op camerabeelden. Volgens de rechter droeg de 46-jarige P. het antitankraketwapen vlak voor de beschieting en is zijn dna-profiel gevonden op het wapen. De 26-jarige Van den B. is te zien als hij wegrent terwijl de raket wordt afgeschoten.

Geen motief

Waarom de mannen het gebouw hebben beschoten, is niet duidelijk geworden. Onderzoek heeft geen motief opgeleverd en zijzelf hebben geen uitleg willen geven. Volgens de rechtbank is daarom niet met zekerheid vast te stellen dat de redactie van Panorama het doelwit was van de aanslag. Daarom zijn de straffen lager dan de eisen van zes en zeven jaar cel van de officier van justitie.

De aanklager noemde de aanslag een gerichte aanval op de persvrijheid. Panorama had vlak daarvoor artikelen gepubliceerd over de georganiseerde misdaad. Het blad had onder meer geschreven dat twee verdachten in een rechtszaak over de moord op een Amsterdamse crimineel lid waren van Caloh Wagoh.

De mannen die nu zijn veroordeeld, zijn alle drie lid van die motorclub. Maar de rechter wilde dus niet meegaan met de conclusie van het OM dat wraak voor de Panorama-publicaties het motief is voor de aanslag.

Bij de beschieting van het Panorama-gebouw, waar ook andere bedrijven gevestigd zijn, vielen geen doden of gewonden. Wel sneuvelden er ruiten en ontstonden er gaten in de gevel van het pand.