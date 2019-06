Voorlopig geen ingreep in passend onderwijs, ondanks kritiek

Regeringspartij VVD was stellig en zei dat het passend onderwijs "onvoldoende werkt". "We moeten iets doen en niet alleen pleisters plakken", aldus Kamerlid Heerema. D66 eist dat scholen nog dit jaar het vastgezette geld krijgen. "Het is ondoelmatig en misschien wel onrechtmatig dat dit geld opgepot wordt", zegt D66-Kamerlid Van Meenen.

Ook CDA'er Rog maakte duidelijk dat de minister hier werk van moet maken. Minister Slob benadrukt dat hij die samenwerkingsverbanden nu niet kan dwingen. "Ik kan niet zomaar naar zo'n samenwerkingsverband stappen en zeggen: kom hier met dat geld". Hij wil nog "indringende" gesprekken voeren.

Met emmertjes water de brand blussen

Ook voelt de minister er niets voor om nu wettelijk vast te leggen wat iedere school minimaal voor zorg aan een leerling moet aanbieden, de zogenoemde basisondersteuning. In het voorjaar van 2020 komt een evaluatie van het passend onderwijs en dan kan dit bekeken worden, zegt Slob. Hij vindt dat er ondertussen wel hard wordt gewerkt aan het oplossen van allerlei problemen. "We zitten niet op onze handen. Alles wat we kunnen doen, doen we."

SP-Kamerlid Kwint sprak zijn waardering uit voor de bevlogenheid waarmee de minister gesprekken voert met allerlei betrokkenen. "Maar ik heb toch het gevoel dat het huis in brand staat en de minister op zolder nog mensen spreekt die met emmertjes water de brand proberen te blussen."

Volgende week kan de Tweede Kamer via moties minister Slob nog dwingen om van koers te veranderen, maar het is nog onduidelijk of een van de voorstellen een meerderheid haalt.