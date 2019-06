De Volkskrant heeft nieuwe hoofdredacteur: Pieter Klok

Pieter Klok volgt Philippe Remarque op als hoofdredacteur van de Volkskrant. Klok was al adjunct-hoofdredacteur bij de krant.

Hij werkt negentien jaar bij de krant en was er verslaggever, coƶrdinator van de economieredactie en sinds 2010 adjunct-hoofdredacteur. Voor hij bij de Volkskrant aan de slag ging was hij ingenieur bij Rijkswaterstaat.

Alleen intern gezocht

De sollicitatiecommissie zegt dat er "unaniem en in groot vertrouwen" voor hem is gekozen. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur is alleen intern gekeken.

Commissievoorzitter Annet Aris zegt daarover op de site van de krant: "We hadden er alle vertrouwen in dat een geschikte opvolger binnen de Volkskrant kon worden gevonden. We hebben Pieter gekozen vanwege zijn bewezen journalistieke excellentie, bevlogenheid en vermogen te inspireren. We zien in hem een hoofdredacteur die het Volkskrant-dna zal versterken, iemand met een overtuigende visie."

Remarque wordt directeur

Philippe Remarque vertrekt per 1 september. Hij wordt directeur-uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool en journalistiek directeur van de Persgroep. Dat is het Belgisch-Nederlandse mediaconcern waar in Nederland de Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD en zeven regionale kranten, zoals De Gelderlander, onder vallen.

De Persgroep is ook eigenaar van sites als Nationalevacaturebank.nl, Tweakers.nl en Autotrack.nl en radiozender Qmusic.