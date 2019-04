Hoofdredacteur de Volkskrant vertrekt

Philippe Remarque (53) vertrekt per 1 september als hoofdredacteur bij de Volkskrant. Hij wordt journalistiek directeur van de Persgroep en directeur-uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool.

Dat heeft hij vanmiddag bekendgemaakt. De Persgroep is een Belgisch-Nederlands mediaconcern waar in Nederland de Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD en zeven regionale kranten onder vallen.

Remarque heeft vanochtend de redactie toegesproken. "Het is gezond als zo nu en dan nieuwe gezichten en idee├źn naar voren treden om richting te geven aan de Volkskrant", wordt hij geciteerd in de krant. "Ik weet zeker dat op en om de krant goede mensen rondlopen die de vlam verder kunnen dragen."

Digitalisering

In zijn nieuwe functie richt Remarque zich met name op digitalisering. "Het is de taak van onze generatie om de journalistiek het digitale tijdperk in te loodsen met behoud van inhoud en kwaliteit", zei hij. "Ik heb gemerkt dat succes niet alleen van de redactie afhangt, maar juist ook van de uitgever. Ik wil met de redacties de kansen van de digitalisering grijpen, valkuilen vermijden en nieuwe wegen inslaan."

Remarque volgde in 2010 Pieter Broertjes op als hoofdredacteur. Hij werkt al sinds 1996 voor de Volkskrant, onder andere op de redactie in Den Haag en als correspondent in Berlijn en Moskou. In de jaren voordat hij hoofdredacteur was, was hij correspondent in de Verenigde Staten.