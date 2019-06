Grote delen Europa blijven zuchten onder hitte

In Nederland geeft de noordenwind verkoeling, maar grote delen van Europa zuchten ook vandaag en de komende dagen onder een verzengende hitte. In Frankrijk en het Alpengebied kunnen de temperaturen de komende dagen zelfs nog verder oplopen, tot boven de 40 graden in het zuidoosten.

In vrijwel heel Duitsland is het nog zeer warm en worden mogelijk temperatuurrecords voor juni gebroken. De hoogste temperatuur in juni werd in Duitsland in 1947 gemeten, toen het in Baden-W├╝rttemberg 38,3 graden werd. Daar was het kwik halverwege deze middag opgelopen tot 35 graden, net als in het grootste deel van Duitsland. In Berlijn was het zelfs nog iets warmer.

In Parijs is het ook ver boven de 30 graden, terwijl het kwik in Carpentras, in de Provence, oploopt tot 38 graden. De ergste hitte zal morgen uit het noorden van Duitsland verdreven worden, maar in het Rijngebied en in Frankrijk blijft het erg heet.

Geen oudere auto's in Parijs

De hitte wordt veroorzaakt door een zuidenwind die een 'pluim' van droge, hete lucht uit de Sahara over het continent blaast.

De autoriteiten hebben in verschillende delen van Europa maatregelen genomen. Zo zijn op snelwegen in het oosten van Duitsland snelheidslimieten van 100 of 120 kilometer per uur ingesteld omdat het wegdek door de hitte kan worden aangetast.

In Frankrijk zijn veel scholen gesloten. In Parijs mogen oudere auto's de weg niet op. Zorginstellingen verlenen extra hulp aan ouderen, daklozen en mensen met een zwakke gezondheid.