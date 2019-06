Zwols restaurant De Librije terug in top 50 van beste restaurants ter wereld

Restaurant De Librije is terug in de top 50 van beste restaurants ter wereld. De eetgelegenheid in Zwolle, die wordt gerund door chefkok Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse, staat op de 46ste plaats in de lijst The World's 50 Best Restaurants. Op de eerste plaats staat restaurant Mirazur in het Franse Menton.

In 2017 stond De Librije ook in de gerenommeerde top 50, op plek 34. In 2018 haalde het restaurant de lijst net niet omdat het op plek 51 stond. De personeelsleden van het Zwolse restaurant zijn blij met het nieuws, laten ze op Instagram weten.