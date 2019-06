Het korte broek-dilemma: 'Misschien moeten we een moderne etiquette maken'

Lilian Woltering, specialist in zakelijke etiquette en omgangsvormen, vindt het advies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid iets te ver gaan. "Dat ging zelfs over de toestand van iemands benen. Dat is privacy van mensen. Je kan niet als werkgever voorschrijven dat mensen hun benen moeten scheren."

Maar je kan als bedrijf wel zeggen dat iemand er representatief uit moet zien, zegt Woltering. Het hangt allemaal af van de omgeving waarin iemand werkt, de functie en het imago van een bedrijf, legt ze uit. "Kleding van medewerkers moet daarbij passen. Anno 2019 zijn kledingregels niet zo zwart-wit, dat er een duidelijk antwoord is op de vraag of een korte broek en slippers wel kunnen. Misschien moeten we een moderne etiquette maken."

De discussie over kleding bij tropische temperaturen, ontstaat volgens Woltering ook doordat we niet weten hoe we moeten omgaan met het weer. "We zijn het niet gewend en hebben de outfits niet kant-en-klaar in onze kast hangen. We zijn bovendien geneigd om de warmte een toestand te vinden. Iedereen raakt een beetje van slag."