3,35 miljoen schade geclaimd na MSC Zoe, minister wil snel geld zien

Het Rijk, gemeenten en natuurbeheerders hebben samen in totaal 3,35 miljoen euro geclaimd bij rederij MSC in verband met het in zee belanden van 342 containers. Dat blijkt uit een brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Begin dit jaar verloor containerschip MSC Zoe een deel van de lading ten noorden van de Waddeneilanden. De Staat heeft het bedrijf, de Mediterranean Shipping Company (MSC), aansprakelijk gesteld.

Geduld minister raakt op

Rijkswaterstaat regelt namens twintig publieke partijen de schadeafhandeling en heeft in mei een claim ingediend. Gemeenten en terreinbeheerders willen 710.000 euro zien van MSC, de eilandgemeenten dienden een voorlopige claim van 280.000 euro in en voor het Rijk gaat het om 2,64 miljoen euro.

Betaald is er nog niet. MSC zegt tijd nodig te hebben om de claims te kunnen beoordelen. Uit de brief van de minister blijkt dat het geduld met de rederij op begint te raken. Van Nieuwenhuizen schrijft dat MSC inmiddels voldoende tijd heeft gehad en dat ze snel een uitbetaling verwacht. "Als dit nog langer op zich laat wachten, zal ik mij genoodzaakt zien om andere wegen te bewandelen om te bewerkstelligen dat claims worden behandeld."

Private partijen zoals vissers moeten zelf een claim indienen bij MSC. Een aantal vissers heeft dat inmiddels gedaan. Omrop Fryslân schrijft dat aan een van hen inmiddels een schadebedrag is uitgekeerd.

Opruimen gaat door

De bergingsoperatie is nog niet klaar, blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen. Er zijn in totaal 1800 'objecten' gevonden en van de zeebodem gehaald die van MSC Zoe afkomstig zijn.

In juli wordt nog met speciale visnetten kleiner afval van de zeebodem gevist. Deze zogenoemde 'Hot Spot Net Catching' is een proef. Er wordt gekeken of deze methode goed werkt.

Daarnaast worden ook stranden, kwelders en platen nog periodiek gecheckt op aangespoeld afval. De minister verwacht dat er nog tot in het volgende jaar afval geruimd wordt.