KPN: 112-storing mogelijk door software-fout

KPN vermoedt dat de urenlange storing bij 112 en KPN is veroorzaakt door een softwarebug. Die fout zou op meerdere plekken tegelijkertijd zijn opgetreden, waardoor ook de backupsystemen uit de lucht gingen.

Volgens de provider gaat het om een storing in het deel van het netwerk dat telefoongesprekken op de juiste bestemming aflevert.

KPN noemt het probleem "uitzonderlijk", omdat het systeem "viervoudig is uitgevoerd". Als een deel van het netwerk ermee stopt, zouden er dus drie backupsystemen klaar moeten staan om de taken over te nemen.

Andere providers

KPN zegt ook dat het wil onderzoeken of er een back-up-verbinding via andere providers kan worden aangelegd. Als KPN dan uit de lucht ligt, wordt de verbinding met 112 door een andere provider opgepakt. Nu is KPN in zijn eentje verantwoordelijk voor de afhandeling van 112-gesprekken.

De telecomprovider werkt ook aan een nieuwe versie van 112, die later dit jaar in gebruik zou moeten worden genomen. In de tussentijd wordt er 'extra dijkbewaking' ingesteld.