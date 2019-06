Michael Jackson is 10 jaar dood, en controversiëler dan ooit

Een van de grootste artiesten ooit is 10 jaar geleden overleden. Vandaag wordt Michael Jackson wereldwijd herdacht. Toch is dat nu heel anders dan kort nadat hij was overleden. In de jaren dat hij er niet meer is, is het beeld van The King of Pop flink veranderd.

25 juni 2009 is voor veel muziekliefhebbers een dag die ze nog herinneren. De dood van Michael Jackson was wereldnieuws. De dagen erna ging het over alles waar Michael Jackson door bekend was. De controverse werd daarbij besproken, maar het ging toch vooral over zijn muziek en de enorme invloed die hij heeft gehad.

Veel fans reageerden heftig op zijn dood, en trokken massaal naar de Dam in Amsterdam. In Paradiso werd een paar dagen later op initiatief van zanger Boris een gratis tributeconcert georganiseerd. Fans stonden uren van tevoren al buiten in de rij.

"Die tribute, dat was een van de meest memorabele avonden van mijn leven", zegt de zanger nu. "Volgens mij was dat eigenlijk voor iedereen zo die daar bij was. Het ging echt om de muziek."

Bekijk hoe er op de dood van Michael Jackson gereageerd werd: