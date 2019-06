Mazelen vastgesteld in Urk: negen kinderen en een volwassene

In Urk is mazelen vastgesteld bij één volwassene en negen kinderen, meldt de GGD. Het gaat om leden van twee gezinnen die nauw met elkaar in contact staan. Drie van de kinderen hadden zeker één vaccinatie tegen de mazelen gehad. De overige kinderen en de volwassene waren niet gevaccineerd. De tien zijn intussen hersteld en er zijn geen andere besmettingen geconstateerd.

Als iemand die gevaccineerd is toch de mazelen krijgt, verloopt de ziekte veel milder.

De gezondheidsdienst bekijkt nu of het nodig is om mensen die in contact zijn geweest met de patiënten in te enten of antistoffen toe te dienen. Wie ingeënt is tegen mazelen, of de ziekte al heeft gehad, is beschermd.

Ongevaccineerden

In Urk zijn lang niet alle kinderen gevaccineerd tegen dit soort besmettelijke ziektes. Volgens Omroep Flevoland kreeg volgens de laatste cijfers bijna 60 procent van de tweejarige kinderen in de gemeente alle beschikbare vaccinaties.

In heel Nederland daalt de vaccinatiegraad, in de video hieronder legt NOS op 3 uit wat dat betekent: