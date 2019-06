Topman KPN stapt op, 'geen relatie met grote storing'

De Colombiaans-Italiaanse topman van KPN, Maximo Ibarra, stopt eind september als ceo. Hij stapt op vanwege dringende familiezaken. KPN benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met de grote storing van gisteren, waardoor onder meer noodnummer 112 onbereikbaar was.

Het telecombedrijf zegt verrast te zijn door het besluit van Ibarra. Hij was pas sinds vorig jaar bestuursvoorzitter en werkte in totaal twee jaar bij KPN. Ibarra zegt het jammer te vinden dat hij zijn taken moet neerleggen. Hij verhuist terug naar Italiƫ waar hij een andere functie gaat bekleden. Wat hij precies gaat doen, is niet bekendgemaakt.

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica maakt Ibarra kans om topman van de Italiaanse tak van het Britse mediabedrijf Sky te worden, dat in Italiƫ streaming- en telefoniediensten wil aanbieden. Volgende week zal er volgens de krant een keuze gemaakt worden tussen Ibarra en een andere kandidaat.

Ibarra wordt al langer in verband gebracht met Sky. In april viel zijn naam ook al in Italiaanse media.