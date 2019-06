KPN-top naar minister, ook Kamer buigt zich over 112-storing

De directie van KPN moet vandaag aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid uitleggen wat er gisteren is misgegaan. Door een landelijke telefoniestoring was alarmnummer 112 urenlang onbereikbaar, tot groot ongenoegen van Grapperhaus en veel Kamerleden.

De KPN-top was gisteravond al op het ministerie om Grapperhaus bij te praten. Vandaag wordt verder gesproken over de gang van zaken en mogelijke oplossingen. Ook de Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt daarbij betrokken, zei KPN-bestuurder Joost Farwerck gisteren in Nieuwsuur.

De grote storing van gisteren komt ook aan bod in het wekelijkse Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Kamerleden reageerden gisteren verbaasd en geschrokken op het feit dat het alarmnummer niet werkte. "Dit moet niet mogen", zei CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil weten waarom er geen werkend back-up-systeem was.

Ook Arne Weverling (VVD) en Kathelijne Buitenweg (GroenLinks) hebben veel vragen: