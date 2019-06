Rusland krijgt weer stemrecht in Raad van Europa

De Raad van Europa heeft voor een volwaardig lidmaatschap van Rusland gestemd. Met 116 stemmen voor, 62 tegen en 10 onthoudingen werd in Straatsburg een resolutie aangenomen waardoor de Russen weer stemrecht krijgen.

Rusland raakte het stemrecht kwijt in de Raad van Europa, de grootste Europese organisatie voor mensenrechten en democratie, na de annexatie van de Krim in 2014. Moskou boycotte daarop de bijeenkomsten en betaalde geen contributie meer. Duitsland en Frankrijk wilden de Russen het stemrecht in de Raad teruggeven omdat ze naar eigen zeggen liever een dialoog hebben met Rusland dan dat het land aan de zijlijn blijft staan.

MH17

Niet bij iedereen valt de terugkeer van Rusland in goede aarde. Zo heeft Oekraïne fel geprotesteerd en ook in Nederland waren er bezwaren, omdat de Russen nog altijd niet goed zouden meewerken aan het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17.

De Stichting Vliegramp MH17, die nabestaanden vertegenwoordigt, had de Raad van Europa een brief geschreven met de oproep om het stemrecht van Rusland tegen te houden tot er harde garanties waren dat de Russen zouden meewerken aan het MH17-onderzoek.