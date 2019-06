Johnson uitgebreid op tv, maar geen woord over ruzie

Boris Johnson, een van de twee kanshebbers om volgende maand de Britse premier May op te volgen, is in een BBC-interview opnieuw niet ingegaan op vragen over de veelbesproken huiselijke ruzie van afgelopen donderdag. De Conservatieve politicus wordt sinds vrijdag achtervolgd door vragen over de toedracht van de ruzie met zijn partner. Johnson zei tegen de Britse omroep dat hij uit principe niets loslaat over zijn naasten. Die zouden anders "ergens in worden meegetrokken" en dat zou hij "niet fair" vinden.

Johnson kreeg donderdagavond bezoek van de politie, die van buren een melding hadden gekregen over geluidsoverlast. Zijn partner zou in de ruzie hebben geschreeuwd "ga van me af" en "mijn huis uit". Gisteren verschenen in Britse kranten foto's waarop het stel in goede sfeer te zien is; wanneer die zijn gemaakt en hoe ze bij de pers zijn gekomen, is onduidelijk.