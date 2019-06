De Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden in elf video's

Maarten van der Weijden heeft zijn Elfstedenzwemtocht voltooid. Na een tocht van 195 kilometer om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, kwam hij rond 19.30 uur over de finish in Leeuwarden. Daar stond de teller van het opgehaalde bedrag op 3,9 miljoen euro.

In elf video's nemen we je mee naar de mooiste momenten van de Elfstedentocht, te beginnen een video met de mooiste beelden van de hele tocht: