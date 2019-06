'Bijna 41.000 besneden vrouwen in Nederland'

Het aantal jonge vrouwen dat in Nederland woont en besneden is, ligt hoger dan aanvankelijk werd gedacht. Waar dat aantal in 2012 nog op 29.000 werd geschat, bleek dat begin 2018 op zo'n 41.000 te liggen.

Dat stellen kenniscentrum Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam die nieuw onderzoek deden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

In Nederland wonen ruim 95.000 vrouwen die afkomstig zijn uit landen waar meisjesbesnijdenis een cultureel gebruik is. Iets meer dan een derde zijn meisjes tussen de 0-19 jaar van wie ten minste een ouders uit een land komt waar besnijdenis een cultureel gebruik is.

Naar schatting dreigen zo'n 4200 meisjes binnen nu en de komende twintig jaar besneden te worden. In 2012 lag dat aantal nog tussen de 600 tot 3.800.