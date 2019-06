'Veel aanbiedingen in supermarkten zijn ongezond'

Een groot deel van de producten die supermarkten in de aanbieding doen, is ongezond. Ongeveer 80 procent van de koopjes valt buiten de Schijf van Vijf, blijkt uit onderzoek van supermarktvergelijker Questionmark en de Transitiecoalitie Voedsel, een groep organisaties en bedrijven die zich bezighoudt met gezond en duurzaam voedsel.

De onderzoekers hebben een half jaar lang twee keer per week gekeken naar de aanbiedingen in de webshops van verscheidene supermarkten, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Coop en Ekoplaza. Daaruit valt op te maken dat de deals per supermarkt enorm verschillen. Zo neemt de ene winkel juist wel structureel vleesvervangers op in de aanbiedingen, terwijl de andere winkel voornamelijk korting op vlees geeft.

Preventieakkoord

Het Voedingscentrum beveelt aan om 85 procent van het dagelijkse eten uit de Schijf van Vijf te halen, maar de onderzoekers wijzen erop dat de aanbiedingen juist een tegenovergesteld beeld bieden.

De uitkomsten van het onderzoek staan haaks op de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord door staatssecretaris Blokhuis en verscheidene maatschappelijke organisaties. Daarin staat onder meer dat supermarkten klanten moeten verleiden om gezonde producten te kopen.

Bestuurder Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel vindt dat de winkels dan ook meer hun best moeten doen om gezondere producten aan te bieden. "Supermarkten bepalen voor 75 procent wat er op ons bord terechtkomt. Ze hebben dus een heel grote verantwoordelijkheid en kunnen veel meer doen dan ze nu doen."