Levering van bijna 1,7 miljoen kilo strooizout in tropische hitte

Terwijl Nederland zucht onder de tropische hitte komt in Kampen vandaag een lading van bijna 1,7 miljoen kilo strooizout aan voor de komende winter. Het is de eerste levering van in totaal liefst 25 miljoen kilo zout, dat via tal van binnenvaartschepen naar de Overijsselse stad wordt vervoerd.

Strooizout en zomerhitte is een ietwat vreemde combinatie, geeft Sven Heddes van zoutleverancier Eurosalt ruiterlijk toe in het NOS Radio 1 Journaal. Hij gaat straks in zijn korte broek kijken bij de eerste levering. "Maar waarom zou je de hut niet vullen als het kan?".

Eenmaal in Kampen wordt het zout via vrachtwagens gebracht naar de zoutopslagen van Rijkswaterstaat in Lienden, Raamsdonksveer en Utrecht.

Dat gaat zo in zijn werk: