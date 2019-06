'Warm zal het zeker worden, maar een hittegolf is nog niet zeker'

Het RIVM heeft voor grote delen van Nederland het hitteplan in werking gesteld. Maar krijgen we deze week ook echt te maken met een hittegolf? Weerman Gerrit Hiemstra durft er zijn hand niet voor in het vuur te steken.

Gerrit, wat kunnen we de komende dagen verwachten?

"We krijgen in ieder geval twee dagen die tropisch warm gaan verlopen. We spreken van tropisch warm als het minimaal dertig graden is. Morgen en overmorgen komt de temperatuur in De Bilt ruim boven de 30 graden uit, maar woensdag wordt het waarschijnlijk minder warm, ongeveer 27 graden. Daarna kan de temperatuur nog wat verder dalen en komt de temperatuur onder de 25 graden. De normale maximumtemperatuur in deze tijd van het jaar is 22 graden."

De komende dagen dus flink warm, maar dat is dus geen hittegolf?

"Zoals het er nu naar uitziet, gaan we dat niet halen. Voor een hittegolf heb je vijf dagen boven de 25 graden nodig en drie dagen boven de 30 graden, in De Bilt. Op basis van de huidige verwachtingen gaan we dat niet halen. Na dinsdag is de onzekerheid in de weersverwachting groot, het kan in de loop van de week nog veranderen."

Vandaag was het al flink warm. Daar kun je van genieten, maar ook door afzien: