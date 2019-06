Hitteplan in werking in groot deel van het land

In delen van Nederland is het hitteplan in werking gesteld. Daarin worden mensen die problemen kunnen krijgen door de hitte opgeroepen goed rekening te houden met de warmte. Volgens het KNMI kan het vandaag op sommige plaatsen al meer dan 28 graden worden.

Het hitteplan geldt voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement, zegt het RIVM. Het instituut stelt samen met het KNMI het hitteplan in werking.

Maatregelen

Aangeraden wordt om voldoende te drinken, luchtige kleding te dragen, in de schaduw te blijven en inspanning te beperken. Ook roept het RIVM op om mensen in de omgeving die zorg nodig hebben extra in de gaten te houden.

Vanaf morgen kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden, vooral in het midden, zuiden en oosten van het land.