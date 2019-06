Klimaatprotesten in Duitsland na drie dagen beëindigd door de politie

De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de blokkades van de bruinkoolmijn Garzweiler en twee spoorlijnen naar de bruinkoolcentrales Neurath en Niederaußem, net over de grens bij Limburg.

Zaterdagmiddag braken enkele honderden activisten door een politiecordon en gingen het terrein op van de omstreden dagbouwmijn, zo'n vijftig kilometer ten oosten van Sittard. Daarbij zijn, volgens een woordvoerder, acht agenten gewond geraakt.

Aan de kant van de demonstranten zou een nog onbekend aantal mensen verwondingen hebben opgelopen doordat de politie pepperspray en de wapenstok gebruikte, zegt een woordvoerder van de actievoerders. Een deel van de demonstranten verliet het terrein vrijwillig, anderen lieten zich door de politie wegslepen. Daarbij zouden arrestaties zijn verricht.

Spoorlijnen

Klimaatactivisten van de beweging Ende Gelände blokkeerden ook twee spoorlijnen naar de bruinkoolcentrales Neurath en Niederaußem van energieproducent RWE, zodat er geen kolen konden worden aangevoerd. Ook werd een huis bezet in het dorp Morsenich, dat wordt bedreigd door uitbreiding van de bruinkoolwinning.

De klimaatprotesten in de Duitse bruinkoolregio begonnen vrijdag. Tienduizenden scholieren van de beweging FridaysForFuture gingen in Aken de straat op om te demonstreren tegen het Eurpese klimaatbeleid. Een dag eerder waren de EU-landen er niet geslaagd overeenstemming te bereiken over plannen voor een klimaatneutrale EU in 2050.

Zaterdag was er opnieuw een klimaatdemonstratie in Aken. Naar schatting van de organisatie liepen zo'n 8000 mensen mee. Ze eisten dat er zo snel mogelijk een eind komt aan het gebruik van bruinkool.

Kritiek op acties

RWE zegt in een reactie dat er een plan op tafel ligt het gebruik van kolen te beëindigen en noemt de acties van afgelopen weekend "onverantwoord en onwettig".

Ook zijn, volgens de energieproducent, mensen in gevaar gebracht door toedoen van de demonstranten. Op welke manier dat is gebeurd, heeft RWE niet gezegd. Wel heeft het bedrijf aangifte gedaan van de blokkades. "Wij vinden het niet acceptabel dat onder het mom van bescherming van het klimaat de wet wordt overtreden."

CDU-minister Reul van Noordrijn-Westfalen heeft scherpe kritiek geuit op Ende Gelände. Hij vindt dat de deelnemers zichzelf en politiemensen in gevaar hebben gebracht met soms gewelddadige acties.