'Twee patiënten kliniek Den Dolder niet teruggekeerd na verlof'

Opnieuw zijn twee patiënten van de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder niet teruggekeerd na een verlofperiode, meldt het AD. De kliniek heeft omwonenden ingelicht en benadrukt dat de twee geen direct gevaar vormen.

Van de ene patiënt werd gistermiddag rond 14.30 uur bekend dat hij niet was teruggekomen van zijn verlof. Het gaat om een patiënt die in de kliniek is beland omdat hij een veelpleger is, zegt Fivoor.

Hij zou zijn veroordeeld voor een vermogensdelict en een mishandeling en heeft geen tbs opgelegd gekregen. De kans is klein dat hij gewelddadig is, zegt de kliniek.

'Ook andere patiënt geen gevaar'

De andere patiënt die niet is teruggekeerd, is niet onder behandeling bij Fivoor vanwege een opgelegde straf. Ook van hem wordt niet verwacht dat hij een gevaar vormt voor de omwonenden van de kliniek, al zou hij wel een terugval kunnen krijgen met verdovende middelen.

Zijn afwezigheid is na 24 uur gemeld bij de politie, nadat zijn behandelaars geen contact met hem konden krijgen. Fivoor heeft ook de gemeente Zeist en het ministerie van Justitie op de hoogte gesteld.

De kliniek is sinds een paar weken verplicht elke verslag uit te brengen aan het ministerie van Justitie. Die maatregel werd genomen nadat begin deze maand de psychiatrische patiënt Peter M. niet was teruggekeerd na een verlofperiode. Ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber, was patiënt bij Fivoor in Den Dolder.