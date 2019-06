Kliniek Den Dolder moet voorlopig dagelijks rapporteren aan ministerie

Minister Dekker van Rechtsbescherming wil de komende drie maanden dagelijks een verslag hebben van wat zich afspeelt in de forensisch psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder. Ook moet iedere afwijking worden gemeld, is afgesproken tussen de minister en de directie.

Fivoor in Den Dolder is de kliniek waar zaterdag de 43-jarige psychiatrische patiënt Peter M. niet terugkeerde van onbegeleid verlof, zonder dat omwonenden en de gemeente Zeist daarvan op de hoogte werden gebracht. Ook is het de instelling waar eerder Michael P. zat, de moordenaar van Anne Faber.

De directie van de kliniek werd gisteren door Dekker op het matje geroepen om uitleg te geven over de gebeurtenissen en de gebrekkige communicatie van de kliniek.

Familieleden noemden M. gevaarlijk, maar de instelling vond niet dat hij een risico vormde voor de omgeving.

'Collegiaal overleg'

Volgens de directie is nu afgesproken dat de kliniek de komende drie maanden iedere ochtend even met het ministerie belt om zaken af te stemmen. Een woordvoerder van de instelling spreekt van "collegiaal overleg".

Peter M. werd twee jaar geleden veroordeeld omdat hij via internet had laten weten dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen. M. werd vanmiddag in Breda opgepakt. De politie verspreidde gisteren een signalement en opsporingsfoto.

Inwoners van Den Dolder en de burgemeester van Zeist vinden dat omwonenden beter geïnformeerd hadden moeten worden over de ontsnapping. Na de moord op Anne Faber waren al afspraken gemaakt met de kliniek om omwonenden tijdig op de hoogte te stellen van incidenten.