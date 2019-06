Beelden tonen enorme explosie bij plofkraak metrostation Amsterdam

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van de plofkraak bij het Amsterdamse metrostation Ganzenhoef, op 21 maart. Het metrostation in Amsterdam-Zuidoost raakte daarbij zwaarbeschadigd. Plafondplaten kwamen naar beneden en een groot deel van de ruiten bij de ingang was door de explosie gesprongen. De schade bedroeg 300.000 euro, de buit was maar een paar euro.

Op de beelden is te zien hoe de ruiten van het station springen: