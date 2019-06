Trump kondigt meer sancties tegen Iran aan

De Amerikaanse president Trump zegt dat hij extra sancties aan Iran gaat opleggen om te voorkomen dat het land de beschikking krijgt over kernwapens. Hij zegt dat een militaire actie tegen de Iraniërs nog steeds mogelijk is.

Gisteren meldde Trump dat hij een Amerikaanse militaire actie tegen Iran op het laatste moment had afgeblazen, omdat hij de gevolgen ervan "niet proportioneel" vond. De actie zou worden gehouden als vergelding voor het neerhalen van een onbemand legervliegtuig. Generaals zeiden dat bij de actie 150 mensen om het leven zouden komen, meldde Trump gisteren.

Trump legde verder niet uit wat voor sancties hij in gedachten heeft. "Ik wil niet dat ze de beschikking krijgen over een kernwapen", zei hij. "En als ze het daarmee eens zijn, dan wordt het een heel rijk land. Ze worden enorm gelukkig, en ik word hun beste vriend."

Kaart

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken publiceerde vanmiddag via Twitter een reeks foto's waarop te zien zou zijn dat de Amerikaanse drone Iraanse territoriale wateren binnen was gevlogen. Het onbemande vliegtuig werd later door een raket van de Iraanse luchtmacht neergeschoten.

Gisteren zei Iran al dat het ook een bemand legervliegtuig had neer kunnen schieten, maar dat het dat niet heeft gedaan. Volgens Trump was dat een "zeer wijs" besluit. "Er was een vliegtuig in de buurt met 38 inzittenden. Ze hadden dat vliegtuig in beeld, en ze schoten dat niet neer. We waarderen dat."

Tegen het Iraanse persbureau Tasnim zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het niet accepteert dat de Amerikanen op Iraans grondgebied komen. "We zullen streng optreden tegen iedere vorm van agressie of bedreiging door de VS", zei hij.

Geëxecuteerd

Vandaag werd ook bekend dat afgelopen week in Iran een medewerker van een toeleverancier van de Iraanse ruimtevaartdienst is opgehangen vanwege spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, zo meldt staatspersbureau IRIB. De man zou negen jaar geleden al zijn vertrokken bij het bedrijf.

Volgens IRIB werden bij de man documenten en spionageapparatuur gevonden. Hij is in een gevangenis geëxecuteerd.

Bekijk hier hoe de spanning tussen Iran en de VS in een jaar tijd opliep: