Emotionele reacties op SP-bijeenkomst over dramatisch verlies

Forse kritiek op de partij en hoogoplopende emoties vandaag op een SP-beraad in Amersfoort. "Ik proef en lees een dreigende scheiding in onze club." "We zijn ons eigen gezicht kwijt". "We zijn er met zijn allen goed ziek van, maar we kunnen beter worden om te leren".

De leden zijn voor het eerst na de dramatische verkiezingsuitslag van vorige maand bijeen. Veelgenoemde onderwerpen: de mislukte campagne voor de Europese verkiezingen en het omstreden Brusselmans-spotje.

In maart verloor de SP al flink bij de Provinciale Statenverkiezingen, in de Eerste Kamer ging de partij vervolgens terug van negen naar vijf zetels. Bij de Europese verkiezingen werd het erger: de SP verloor alle zetels. En bij de discussie over het pensioenakkoord liet SP-leider Marijnissen er geen misverstand over bestaan dat ze fel tegen was, terwijl FNV-leden later met grote meerderheid zouden instemmen.

Voorzitter Ron Meyer trok eerder zijn conclusie en kondigde zijn vertrek aan. Daarna zei Marijnissen dat het "anders moet". Hoe, dat is voor veel leden nog de vraag. Een vraag die vandaag centraal stond, maar leden bleken vooral ook behoefte te hebben om hun hart te luchten.

Zo bleek de "zure en venijnige toon" het campagnevoeren voor sommigen flink bemoeilijkt te hebben. "Er is te veel de focus op het foute Brussel gelegd", zei een lid. "Het ging te veel over wat we niet willen in plaats van wat we wel willen", vond een ander.

'Walgelijk'

Het al eerder bekritiseerde Hans Brusselmans-filmpje was ook onderwerp van gesprek. Sommigen vonden de persoonlijke aanval op PvdA-lijsttrekker Timmermans te veel op de man gespeeld. Anderen noemden het "walgelijk" en "de SP onwaardig".

Weer anderen begrepen de ophef niet. "Er is vooraf besloten dat we ons minder conventioneel en meer als anti-establishmentpartij zouden opstellen. Dan doen we dat en is het weer niet goed."

Volgens weer een ander lid had een "testpanel" voor campagne-uitingen veel gedoe kunnen voorkomen.