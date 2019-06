Live Elfstedenzwemtocht: eerste 50 kilometer achter de rug en door De Luts

08:04 uur: 50 kilometer

Van der Weijden heeft zijn eerste mijlpaal behaald. 50 kilometer zijn nu achter de rug. Hij is inmiddels door De Luts en zwemt door richting Stavoren.

07.00 uur: Op naar Stavoren

Nadat Van der Weijden gistermiddag rond 17.30 uur in het water in Leeuwarden is gesprongen, heeft hij Sneek, IJlst en Sloten achter zich gelaten. Hij heeft vanochtend het Slotermeer overgezwommen, dit keer in westelijke richting. Hij zwemt nu in Balk en is op weg naar Stavoren.

Naar verwachting zal hij daar tussen 13.00 uur en 14.00 uur zijn.