Poetin schrapt alle Russische vluchten naar Georgië

De Russische president Poetin heeft alle Russische vluchten naar Georgië geschrapt vanwege de oplopende spanningen in onder meer de Georgische hoofdstad Tblisi. De volgens het Kremlin tijdelijke maatregel gaat in op 8 juli en is volgens Poetin nodig vanwege de nationale veiligheid.

Het besluit per presidentieel decreet is een economische klap voor Georgië. Jaarlijks bezoeken meer dan 1 miljoen Russen het land. Poetin heeft reisbureaus geadviseerd om bezoeken aan Georgië op te schorten. Russische toeristen die in het land zijn moeten worden teruggehaald.

Aftreden parlementsvoorzitter

Gisteren probeerden duizenden Georgiërs het parlementsgebouw te bestormen. Ze eisten het aftreden van parlementsvoorzitter Irakli Kobakhidze, omdat hij had toegelaten dat een Russische delegatie deelnam aan de plenaire zitting. Vandaag liet hij weten te vertrekken.

Bij de protesten raakten honderden demonstranten en agenten gewond. De politie gebruikte rubberkogels, traangas en waterkanonnen, de betogers gooiden met stenen en andere spullen naar de veiligheidsdiensten. Tientallen mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld.

Nieuwe demonstratie

Ook vandaag zijn weer boze Georgiërs de straat op gegaan. Dat komt volgens correspondent David Jan Godfroid omdat de woede en onvrede niet alleen tegen Kobakhidze gericht is. "De demonstranten zijn bang voor meer Russische invloed, maar er zijn ook andere problemen zoals corruptie." Zo eisen de demonstranten dat de minister van Binnenlandse Zaken ook aftreedt.

President Zoerabisjvili, die in december vorig jaar het ambt op zich nam, was op staatsbezoek in Wit-Rusland. Zij heeft vanuit Minsk laten weten dat af te breken en terug te keren naar Georgië om de crisis aan te pakken.

Slechte relatie

De relatie tussen Georgië en Rusland is slecht. In 2008 viel Rusland het land binnen en werd een korte oorlog gevoerd. Sindsdien zijn de diplomatieke banden tussen de twee landen verbroken.

Na de oorlog scheidden twee regio's zich met steun van Rusland af van Georgië: Zuid-Ossetië en Abchazië. Het overgrote deel van de internationale gemeenschap ziet de gebieden nog steeds als Georgisch.