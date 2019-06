Nieuw zzp-tarief: 'Dit gaat juist het tegenovergestelde bereiken'

Het kabinet gaat ervan uit dat iemand met een uurtarief van 16 euro voldoende geld overhoudt om van te leven. Drijvers ziet dat anders. "Het is nu al heel lastig rondkomen omdat de tarieven onder druk staan. Het is niet makkelijk om rond te komen. Al met al helpt deze maatregel van de overheid niet en denk ik dat het juist het tegenovergestelde effect zal hebben.

Ook vertaler Maarten van der Werf is maar gematigd positief over de plannen. "De intentie is natuurlijk goed. Ik denk dat iedereen het problematisch vindt dat mensen onderbetaald worden. De opdrachtgevers zijn degenen die de laatste jaren met het geld zijn weggelopen. Wat ik liever niet wil, is dat wij als zzp'ers nu voor dat herstel moeten opdraaien."

Goedkope studenten

Ook Van der Werf is bang dat hij opdrachten verliest. "Het hangt er vanaf hoe de maatregel wordt uitgevoerd. Ik zit nu onder dat uurloon." Hij is bang dat uitgeverijen in de nieuwe situatie de voorkeur geven aan studenten die via uitzendbureaus werken. "Die doen het dan voor een appel en een ei, omdat ze toch wel studiefinanciering krijgen. Het moet wel echt de bedoeling zijn dat ik er ook mee word geholpen."

Musicus Drijvers denkt dat de oplossing elders gevonden moet worden. "Zzp'ers zouden collectief moeten kunnen onderhandelen met opdrachtgevers. Maar dat is niet het geval." Naar verwachting worden de minimumtarieven in 2021 ingevoerd.