Zzp'ers moeten ten minste 16 euro per uur gaan verdienen

Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland: ze mogen niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Met de invoering van een soort minimumloon voor alle zelfstandigen moet dat een stap dichterbij komen.

Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende over om van te leven en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het minimum-uurtarief moet gelden vanaf begin 2021, zeggen bronnen tegen de NOS.

Minder dan een tientje

Ongeveer 85.000 zzp'ers werken nu onder dat tarief, zo blijkt uit een inventarisatie van economisch onderzoeksbureau SEO. Zelfstandigen met een laag uurtarief werken vooral bij de post, in de cultuursector, tuinbouw, thuiszorg en het personenvervoer. Velen van hen verdienen zelfs minder dan een tientje per uur.

Makkelijk is het niet om een precies uurloon per zelfstandige te berekenen. Om de actieve arbeid van een zelfstandige zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met iemand die in loondienst is, worden kosten zoals materialen, grondstoffen en reiskosten van het uurloon afgetrokken. Met de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen en belastingen gebeurt dat niet.

De groep zelfstandigen in Nederland groeit al jaren. In 2017 stond de teller op 1,2 miljoen zzp'ers. Vooral in de kleinere sectoren (industrieel ontwerpen, haar- en schoonheidsverzorging en de afwerking van gebouwen) is het aandeel groot.

Inbreuk op vrijheid van vestiging

In het regeerakkoord staat dat het kabinet opdrachtgevers wil verplichten om iedereen die minder dan het minimumtarief (van 15 tot 18 euro per uur) verdient een contract aan te bieden. Vooral die verplichting stuit op Europese regelgeving, omdat die inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting. Door een algemeen minimumtarief in te stellen voor alle ondernemers worden die juridische bezwaren omzeild.